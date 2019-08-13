Источник: бывший защитник «Лейкерс» перейдёт в «Енисей»

Американский защитник Дариус Моррис продолжит карьеру в «Енисее», сообщает Sportando.

Ранее Моррис провёл в НБА четыре сезона. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В НБА он провёл 132 матча со средними показателями 3,3 очка, 1,0 подбора и 1,4 передачи.

В минувшем сезоне Моррис играл за фарм-команду «Сан-Антонио Спёрс» в Лиге развития. Там он набирал 15,2 очка, 3,4 подбора и 6,1 передачи.

В прошлом сезоне в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Енисей» занял девятое место и остановился в шаге от места в плей-офф турнира.

Ранее красноярский клуб объявил о подписании американского защитника Родни Прайора. В лиге NCAA американский игрок выиграл конкурс по броскам сверху в 2017 году.