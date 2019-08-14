«Химки» объявили о переходе бывшего форварда «Голден Стэйт» Жеребко
Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко. Контракт с 32-летним игроком подписан на два года. Жеребко перешёл в подмосковный коллектив на правах свободного агента.
Шведский игрок вернулся в Европу после девяти сезонов, проведённых в НБА. В минувшем сезоне Юнас выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Он провёл 73 матча, набирая в среднем 6,3 очка, 3,9 побора и 1,3 передачи за игру. В минувшем сезоне «Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, но проиграл в серии «Торонто Рэпторс». Контракт Жеребко истёк, он рассматривал различные варианты в НБА и Европе.
Ранее «Химки» подписали ещё одного игрока с солидным опытом выступления в НБА. В подмосковный клуб вернулся российский центровой Тимофей Мозгов.
Источник: «Химки» могут подписать бывшего форварда «Голден Стэйт» Жеребко
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