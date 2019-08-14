Куртинайтис: Жеребко — последний трансфер «Химок», мы закрыли все позиции

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко. 32-летний швед, в минувшем сезоне выступавший за «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА, подписал с подмосковным клубом контракт на два года.
«Юнас — очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвёртого и пятого номеров. Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке. Также он прилично смотрелся в финале НБА. Жеребко я знаю давно, ещё по тренировочному лагерю в Тревизо, когда мы вместе работали. Очень рад, что нам удалось заключить с Юнасом контракт. Это наш последний трансфер. Мы закрыли все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен. Дальше — тренерская работа», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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