Карасёв, Боломбой и Платунов тренируются в общей группе перед Кубком мира

Игроки сборной России по баскетболу Сергей Карасёв, Джоэль Боломбой и Александр Платунов приступили к полноценным тренировкам в общей группе. В ближайшее время к полноценным тренировкам приступит Михаил Кулагин, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Карасёв получил травму большого пальца в товарищеском матче со сборной Сенегала. Боломбой, Платунов и Кулагин не участвовали в этой игре из-за повреждений.

Кубоу мира будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками российской сборной на групповом этапе будут сборные Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

В рамках подготовки к Кубку мира российская сборная приняла участие в товарищеском турнире в Италии. На турнире россияне обыграли сборные Венесуэлы, Италии и Сенегала.