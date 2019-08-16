Бобби Маркс: Прохоров спас «Бруклин Нетс»
Сегодня, 16 августа, стало известно, что российский бизнесмен Михаил Прохоров продал команду НБА «Бруклин Нетс». О роли Прохорова в истории клуба высказался бывший исполнительный директор команды Бобби Маркс, заявивший, что тот спас «Бруклин».
«Часть его наследия заключается в том, что он спас „Бруклин“. Он пришёл, попытался завоевать титул, а затем покинул клуб. Причиной его неудачи стало то, что он не бросал вызовы. Думаю, в наши дни владельцы команд должны обсуждать с менеджментом подписание того или иного игрока, выбор драфта и так далее. Его же просто не было рядом. У него в руках не было необходимого опыта такой работы, и он не знал, как строится работа по баскетбольным операциям изнутри», — приводит слова Маркса Clutch Points.
Прохоров продал «Бруклин», подписав рекордную сделку в истории баскетбола
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