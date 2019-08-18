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«Лейкерс» в ближайшее время проведёт встречу с Дуайтом Ховардом

«Лейкерс» в ближайшее время проведёт встречу с Дуайтом Ховардом
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время свяжется с «Мемфис Гриззлиз» с запросом на встречу с центровым Дуайтом Ховардом, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает Ховарда в качестве замены тяжело травмированному центровому Демаркусу Казинсу, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки. Казинс из-за травмы может пропустить весь предстоящий сезон НБА.

На данный момент контракт Ховарда принадлежит «Мемфис Гриззлиз», но ожидается, что в скором времени стороны придут к соглашению о разрыве сотрудничества. Ховард пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения спины. В прошлом он уже защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».

Дуайт Ховард может продолжить карьеру в «Лейкерс»
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