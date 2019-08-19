Пашутин: Джонсон — серьёзное усиление для «Автодора»

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с американским нападающим Орландо Джонсоном.

«Джонсон – серьёзное усиление. Это опытный и атлетичный баскетболист, обладающий психологией победителя. Способен выступать на трёх позициях, любит и умеет играть в контакте. Хорошо знаю его характер, игровые и человеческие качества.

Важно, что, помимо индивидуальной эффективности, Орландо является по-настоящему командным игроком и делает всё ради победы», — цитирует Пашутина пресс-служба «Автодора».

С января 2019 года Джонсоном выступал за тайваньский клуб «Пауян». В чемпионате Тайваня он был признан лучшим игроком и лучшим иностранным игроком сезона. Также он получил приз лучшего форварда турнира.

Ранее 30-летний форвард на протяжении нескольких лет выступал в НБА. Он был выбран под 36-м номером на драфте 2012 года. В общей сложности он провёл в НБА 115 матч за «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санс». Его статистика в НБА составила 3,2 очка, 1,8 подбора и 0,7 ассиста за игру.