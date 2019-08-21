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Боломбой присутствует на тренировке сборной России

Боломбой присутствует на тренировке сборной России
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой присутствует на тренировке сборной России, но не принимает участие в занятиях.

«Да, я ещё не тренируюсь, по-прежнему болит нога», — передаёт слова центрового сборной России корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Боломбой получил травму во время товарищеских матчей на турнире в Вероне (Италия). Там россияне победили хозяев, а также сборные Венесуэлы и Сенегала.

Российская команда продолжает подготовку к Кубку мира-2019. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

Джоэл Боломбой
Джоэл Боломбой
Фото: «Чемпионат»
Карасёв, Боломбой и Платунов тренируются в общей группе перед Кубком мира
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