Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой присутствует на тренировке сборной России, но не принимает участие в занятиях.

«Да, я ещё не тренируюсь, по-прежнему болит нога», — передаёт слова центрового сборной России корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Боломбой получил травму во время товарищеских матчей на турнире в Вероне (Италия). Там россияне победили хозяев, а также сборные Венесуэлы и Сенегала.

Российская команда продолжает подготовку к Кубку мира-2019. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

Джоэл Боломбой Фото: «Чемпионат»