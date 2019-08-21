Базаревич: процентов на 90 Боломбой не сможет принять участие в Кубке мира
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич сообщил, что центровой Джоэл Боломбой с большой вероятностью пропустит Кубок мира.
«Процентов на 90 Боломбой не сможет принять участие в Кубке мира. Травма? Даже не знаю, как это назвать, это к медикам обратиться надо», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Боломбой сегодня, 21 августа, присутствует на тренировке российской сборной, но не участвует в занятиях. Сам баскетболист сообщил, что испытывает боли в ноге.
Российская команда продолжает подготовку к Кубку мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.
Боломбой присутствует на тренировке сборной России
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