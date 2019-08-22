Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден обвинил СМИ в манипулировании выборами MVP сезона в НБА

Харден обвинил СМИ в манипулировании выборами MVP сезона в НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что средства массовой информации непосредственно влияют на выбор MVP сезона в НБА.

«Если СМИ с самого начала создают какую-то информацию картину вокруг какого-то игрока, они придерживаются её на протяжении всего сезона. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Нет смысла думать о том, что я не могу контролировать.

Я выходил на паркет и делал своё дело, делал его хорошо. В истории НБА было лишь несколько случаев, когда кто-либо так проводил сезон», — сказал Харден в эфире радиостанции 97.9 The Box.

В минувшем сезоне MVP был признан центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Ранее стало известно, что Харден не сыграет на Кубке мира в Китае. Игрок решил подготовиться к новому сезону.

Харден на Багамах встретил бедную семью и пожертвовал ей $ 10 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент