Харден обвинил СМИ в манипулировании выборами MVP сезона в НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что средства массовой информации непосредственно влияют на выбор MVP сезона в НБА.

«Если СМИ с самого начала создают какую-то информацию картину вокруг какого-то игрока, они придерживаются её на протяжении всего сезона. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Нет смысла думать о том, что я не могу контролировать.

Я выходил на паркет и делал своё дело, делал его хорошо. В истории НБА было лишь несколько случаев, когда кто-либо так проводил сезон», — сказал Харден в эфире радиостанции 97.9 The Box.

В минувшем сезоне MVP был признан центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Ранее стало известно, что Харден не сыграет на Кубке мира в Китае. Игрок решил подготовиться к новому сезону.