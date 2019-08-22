Матч открытия Единой лиги ВТБ «Химки» — «Зелена Гура» состоится на «ВТБ Арене»

«Химки» проведут матч открытия нового сезона Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» на «ВТБ Арене». Ранее сообщалось, что подмосковный клуб в новом сезоне планирует проводить на этой площадке и некоторые матчи Евролиги.

«Долгосрочная стратегия развития нашего клуба предполагает приведение домашней площадки в соответствие современным требованиям — это касается как матчей Евролиги, где команды, претендующие на лицензию А, должны иметь арены вместимостью от 10 тысяч мест, так и Лиги ВТБ. Например, «дерби Ленинградки» уже давно заслуживает возможности проведения в более вместительном зале.

Игра, которая состоится на «ВТБ Арене» 25 сентября, чрезвычайно важна для нас именно потому, что нам предстоит оценить все трудности, связанные с проведением регулярных баскетбольных матчей на многофункциональной арене с плотной загрузкой. На арене с начала 2019 года играет хоккейный клуб «Динамо», был проведён Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ, организуются десятки концертов, и тем сложнее, но интереснее становится планирование проведения наших матчей. Спасибо «ВТБ Арене» за продуктивное сотрудничество. Надеемся, что после матча-открытия Единой Лиги ВТБ следующим баскетбольным матчем на этой арене станет наша игра в рамках Евролиги в 2020 году», — цитирует гендиректора “Химок" Павла Астахова пресс-служба команды.