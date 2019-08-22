Корстин поддержала решение «Химок» провести матч открытия сезона на «ВТБ Арене»

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала решение руководства «Химок» провести матч открытия нового сезона с «Зеленой Гурой» на «ВТБ Арене».

«От лица Лиги я полностью поддерживаю инициативу «Химок» провести матч открытия на «ВТБ Арене». Для Лиги это будет ярким началом нового сезона. У нас есть опыт проведения Матча звёзд на этой арене, и со свой стороны Лига готова оказать максимальную помощь и поддержку «Химкам». Наша общая цель – увеличить посещаемость матчей Лиги и привлечь как можно больше болельщиков на баскетбол.

Если «Химкам» удастся заполнить «ВТБ Арену», что само по себе является амбициозной целью, то это станет отличным подтверждением того, что подмосковный клуб выходит на новый уровень», — цитирует Корстин пресс-служба лиги.