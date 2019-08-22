Базаревич: я уже отгрустил, будем пытаться сделать максимум из возможного

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич подчеркнул, что его не пугают трудности, связанные с кадровыми проблемами в национальной команде. На Кубок мира в Китай сборная отправляется без ряда игроков стартового состава.

«Есть такое выражение: «Тренер должен уметь жить в состоянии неопределённости». У меня очень большой опыт жизни в неопределённости. Я тренировал «Динамо», когда нам не платили долгое время. В «Красных Крыльях» менял три состава. Поэтому не сказать, что мы были к этому морально готовы, но мы там, где мы есть. Мы попали на Кубок мира, хотя не все сильные команды смогли это сделать. А мы преодолели квалификацию практически без игроков Евролиги.

Мы едем в Китай как команда, которая была четвёртой на последнем чемпионате Европы. Конечно, от того состава не осталось почти ничего. Но мы воспринимаем Кубок мира как большое событие. Мы отобрались на него, это уже очень круто, девять лет нас там не было. И это событие должно порадовать и болельщиков в стране, и нас как команду.

Не грустно ли, что придётся везти в Китай совсем другую команду? Я уже отгрустил. Периодически ещё грущу, когда появляются новые травмированные. Но как есть, так есть. Будем пытаться сделать максимум из того, что возможно. Как я уже говорил, мы едем на событие. Мы его заработали. К сожалению, многие из тех, кто зарабатывал, не смогут принять участие. Но мы открываем новых игроков и с оптимизмом смотрим вперёд», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.