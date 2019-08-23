Зрители матча Австралия — США получили компенсацию из-за отсутствия звёзд НБА

Организаторы товарищеского матча Австралия — США, проходившего в Мельбурне, выплатили денежную компенсацию части зрителей. В рекламе матча утверждалось, что болельщики увидят на паркете суперзвёзд, включая Стефена Карри и Леброна Джеймса, сообщает пресс-служба НБА.

Сумма компенсации не сообщается. Карри, Джеймс и многие другие звёзды НБА не играют за сборную в этом году. Они в итоге пропустят Кубок мира, который стартует 31 августа в Китае.

Встреча команд завершилась со счётом 102:86 в пользу гостей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.

На арене собралось более 51 тыс. зрителей. Обе команды завершают подготовку к Кубку мира. В субботу, 24 августа, Австралия и США проведут ещё один товарищеский матч.