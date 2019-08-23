Боломбой: сыграть на чемпионате мира 2019 года было моей мечтой
Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой прокомментировал пропуск Кубка мира–2019. Российский игрок не сможет помочь сборной из-за травмы ноги, которую он получил в товарищеских матчах на турнире в Италии.
«Очень обидно. У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой», — цитируют Боломбоя «Известия».
Центровой будет вынужден пропустить несколько недель. В ЦСКА сообщили, что игрок должен восстановиться к началу сезона.
Кубок мира будет проходить с 31 августа по 15 сентября. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. До начала турнира россияне проведут ещё два товарищеских матча.
Боломбой восстановится к началу сезона
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