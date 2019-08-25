Аренас: единственный, кто может бросить вызов статистике Джеймса — его сын

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас поделился впечатлениями от тренировки с 14-летним сыном Леброна Джеймса — Бронни. По словам Аренаса, Бронни по силам бросить вызов статистике отца в Национальной баскетбольной ассоциации и превзойти её.
«Единственный, кто способен бросить вызов статистике Леброна Джеймса, его сын Бронни. Он просто нереальный», — приводит слова Гилберта Аренаса Bleacher Report.
Леброну Джеймсу-младшему в октябре 2019 года исполнится 15 лет. В лучшем случае он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2023 году. К тому времени его отцу будет уже 39 лет, и на тот момент у Леброна-старшего ещё будет шанс оставаться частью одной из команд НБА.
У Леброна Джеймса трое детей. Среднему сыну, Максимусу Джеймсу, — 12 лет, дочери, Жури Джеймс, — 4 года.
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