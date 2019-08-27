«Бостон» установил новый рекорд, отправив в сборную США четырёх игроков

«Бостон Селтикс» делегировал в сборную США на Кубок мира – 2019 сразу четырёх игроков — Кембу Уокера, Маркуса Смарта, Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума. Это новый рекорд, раньше клубы никогда не делегировали более трёх игроков в национальную команду.

Предыдущий рекорд принадлежал «Оклахоме Сити-Тандер» (2012) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2016). Оба клуба отправили в сборную по трём баскетболистам.

Чемпионат мира 2019 года состоится в Китае. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября. Из-за кадровых проблем сборная США выступит на Кубке мира в экспериментальном составе, многие лидеры решили отказаться от поездки в Азию, чтобы подготовиться к новому сезону. Перед стартом Кубка мира сборная США уступила Австралии в товарищеском матче и потерпела первое поражение за 13 лет.