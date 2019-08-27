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Фокс — об отъезде из сборной США: о причинах нужно знать только мне

Фокс — об отъезде из сборной США: о причинах нужно знать только мне
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Разыгрывающий защитник «Сакраменто Кингз» Д'Арон Фокс заявил, что его отказ от уачстия в Кубке мира-2019 не связан с состоянием здоровья.

«О причинах нужно знать только мне. Но я полностью здоров», — приводит слова ФОкса TMZ.

Напомним, Д'Арон Фокс принял решение отказаться от участия в чемпионате мира.

Сборная США продолжает нести потери в преддверии первенства мира. 18 августа, стало известно о травме форварда Пи Джей Такера. Ранее повреждение получил Демаркус Казинс, а Кайл Лаури не сумел восстановиться после травмы.

Кроме того, ещё до старта тренировочного лагеря от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Демар Дерозан, Тобайас Харрис и многие другие.

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