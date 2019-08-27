Томас: Плаза входит в мой список топ-3 тренеров

Новичок «Зенита» Уилл Томас рассказал об отношении к наставнику клуба Жоану Плазе. Они работали вместе в «Уникахе».

«Плаза — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось работать в Европе, и однозначно входит в мой список топ-3. Он прямо говорит, чего хочет от игрока, и требует от тебя выполнить тренерское задание на пределе своих возможностей. Когда выходишь на паркет, точно знаешь, как ты должен действовать в той или иной ситуации.

Вроде бы в этом нет ничего сверхъестественного, но многие тренеры не обладают этим качеством и начинают менять свои требования в зависимости от настроения.

Из «Зенита» лично никого не знал, но видел большинство игроков в чемпионате Испании, где я провёл последние пять лет. С русскими ребятами мы играли друг против друга в еврокубках, так что возможности почти всех своих партнёров я довольно хорошо знаю», — цитируют Томаса «Известия».