Смарт рассказал о роли лидера в сборной США

Защитник «Бостон Селтикс» и сборной США Маркус Смарт поделился ожиданиями от Кубка мира-2019. Смарт сообщил, что готов взять на себя роль одного из лидеров команды. На чемпионат мира американцы отправляют экспериментальную сборную из-за отказов многих лидеров полететь в Китай.
«Конечно, когда тебя рассматривают в качестве одного из лидеров сборной США, это серьёзно. Мне кажется, что я уже давно выступаю в этой роли. Но данный опыт поможет мне развить мои навыки и придаст уверенности. Уверен, что стану сильнее», — цитирует Смарта ClutchPoints.
Кубок мира стартует 31 августа и продлится до 15 сентября. В рамках подготовки к турниру сборная США проиграла в товарищеском матче Австралии. Это поражение стало первым для американцев за последние 13 лет.
- 27 августа 2019
-
16:08
-
14:11
-
12:46
-
12:17
-
10:36
-
09:07
-
00:40
- 26 августа 2019
-
23:47
-
22:30
-
21:52
-
20:51
-
19:43
-
18:06
-
16:27
-
15:26
-
13:53
-
13:03
-
12:09
-
10:54
-
09:24
-
09:07
-
00:42
- 25 августа 2019
-
22:51
-
21:59
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
15:54
-
15:30
-
13:56
-
13:34
-
12:11
-
10:15
- 24 августа 2019
-
22:14
-
20:19