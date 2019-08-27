Смарт рассказал о роли лидера в сборной США

Защитник «Бостон Селтикс» и сборной США Маркус Смарт поделился ожиданиями от Кубка мира-2019. Смарт сообщил, что готов взять на себя роль одного из лидеров команды. На чемпионат мира американцы отправляют экспериментальную сборную из-за отказов многих лидеров полететь в Китай.

«Конечно, когда тебя рассматривают в качестве одного из лидеров сборной США, это серьёзно. Мне кажется, что я уже давно выступаю в этой роли. Но данный опыт поможет мне развить мои навыки и придаст уверенности. Уверен, что стану сильнее», — цитирует Смарта ClutchPoints.

Кубок мира стартует 31 августа и продлится до 15 сентября. В рамках подготовки к турниру сборная США проиграла в товарищеском матче Австралии. Это поражение стало первым для американцев за последние 13 лет.