Бэйкер: у многих американцев Россия ассоциируется с чем-то опасным

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер рассказал о впечатлениях от России. Ранее защитник выступал за «Нью-Йорк Никс» в НБА.
«Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это наши враги. Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, тем не менее у многих американцев ваша страна по-прежнему ассоциируется с чем-то опасным. В США до сих пор воспринимают Россию по образам из фильмов про Рокки. Американцы относятся к вашей стране с негативом или хотят так относиться. Я же приехал в Россию с широкой душой и открыт для всего нового.
Первое впечатление — Москва похожа на Лос-Анджелес. Оба этих города состоят из многих районов, которые не похожи друг на друга. Также за последние годы оба мегаполиса значительно расширились. Ещё мне бросилось в глаза похожее сочетание исторических зданий с новыми архитектурными постройками. Если у меня будет возможность, я бы хотел погулять с гидом по самым значимым архитектурным памятникам вашей столицы», — цитируют Бэйкера «Известия».
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