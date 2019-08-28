Адетокунбо: два года не играл за сборную, мне нужно было сыграться с ребятами
Центровой «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокумбо рассказал о подготовке к Кубку мира – 2019. По мнению MVP НБА минувшего сезона, участие в товарищеских матчах помогло ему сыграться с партнёрами по национальной команде.
«Мы провели очень важный товарищеский турнир. Три игры помогли нам обрести «химию». Я не выступал за сборную на протяжении двух лет, мне нужно было сыграться с ребятами.
Нашими соперниками были команды с разными стилями, они действовали агрессивно. Думаю, что участие в таком турнире помогло нам подготовиться к чемпионату миру», — цитирует Адетокунбо Eurohoops.
Кубок мира будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. Адетокумбо стал первым действующим MVP НБА, который примет участие в Кубке мира.
Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции победить Турцию на Кубке Акрополиса
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