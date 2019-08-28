Базаревич: победа над Испанией — хороший способ обрести уверенность

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных над командой Испании в товарищеском матче.



«Довольны тем, как отреагировала команда на поражение от Аргентины. Позавчера мы сыграли очень плохо. Сегодня смогли сосредоточиться на некоторых деталях и выглядели гораздо лучше. Где-то у сборной Испании с нами были те же проблемы, что и у нас с аргентинцами. Может быть, акклиматизация сказывалась, но сегодня наши соперники не показали своей реальной силы. Мы по-прежнему продолжаем выяснять, что мы за команда, из-за травм ведущих баскетболистов нам приходится играть иначе. И такая победа – хороший способ обрести уверенность», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Российской Федерации баскетбола.

Сборная России разгромила Испанию в товарищеском матче