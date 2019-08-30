Курбанов: будем действовать всей пятёркой, чтобы забить и чтобы отбиться

Форвард сборной России по баскетболу Никита Курбанов поделился ожиданиями от старта Кубка мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Также Курбанов оценил кадровые потери национальной команды.
«У нас нет креативных игроков калибра Шведа или Димы Кулагина, способных взять мяч и создать ситуацию для себя или партнёров. Плюс нет опытного первого номера, кто бы мог организовать нападение. Не хватает и «размеров» под кольцом из-за травм Мозгова и Боломбоя. Поэтому будем действовать всей пятёркой, чтобы забить и чтобы отбиться. На данный момент имеем то, что имеем. И этим составом постараемся показать хороший результат и пробиться в плей-офф.
Грише Мотовилову и Андрею Сопину выпал шанс полноценно проявить себя на самом высоком уровне. Мы со своей стороны поддержим их. Каждый раз пенять им на какие-то ошибки — это не выход. В целом у нас в стране проблемы с первыми номерами, и сложилась такая ситуация, что на ЧМ-2019 едут ребята без опыта игры даже в Единой лиге. Большой плюс, что они работоспособны, стараются, прислушиваются к советам. И мы создадим им комфортные условия, чтобы они не ощущали мандража перед играми. Всё остальное зависит от них», — цитируют Курбанова «Известия».
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