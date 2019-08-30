Юниорская женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы

Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинале россиянки победили сборную Испании — главного фаворита турнира. Встреча завершилась со счётом 64:60.
До полуфинала испанки громили всех соперниц. Групповой этап они завершили с общей разницей «+125». В плей-офф испанки с перевесом в 20 и более очков победили Турцию и Италию.
В финале чемпионата Европы российские баскетболистки сыграют со сверстницами из Литвы. Встреча состоится сегодня, 30 августа. Начало — в 22:00 мск.
Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины U16
Полуфинал
Испания — Россия – 60:64 (15:14, 7:18, 18:18, 20:14)
Испания: Прим Джиро (13).
Россия: Бочарова (18), Косу (11+9 подборов+3 блок-шота), Пашковская (11), Савкович (9+7 подборов+4 передачи+2 перехвата+2 блок-шота), Логинова (5), Довнар-Запольская (5), Яковлева (2+10 подборов+4 перехвата), Одинцова (2+8 подборов), Эльберг (1).
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