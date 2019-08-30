Стрелниекс: не мог отказать в ответ на предложение ЦСКА

Новобранец ЦСКА защитник Янис Стрелниекс прокомментировал переход в московский клуб.

«Мне повезло, что это ЦСКА выбрал меня, а не я выбирал эту команду, потому что ты не можешь сказать «нет» такому клубу как ЦСКА. Это твой шанс, и я не мог отказать в ответ на предложение московского клуба.

«Я в курсе, что от ЦСКА ждут только первого места в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Я готов играть под давлением. Поверьте мне, я до этого играл в Греции, и там тоже испытываешь большое давление. Но это только делает тебя лучше как личность и как игрока, это всегда хорошо», — цитирует Стрелниекса «Р-Спорт».

Латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.