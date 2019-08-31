Базаревич: я уже своё отгрустил, попытаемся сделать максимум возможного

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мыслями о предстоящем Кубке мира — 2019 в Китае. По словам Базаревича, несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков, команда постарается выжать максимум возможного.



«Я уже своё отгрустил. Что есть то есть, попытаемся сделать максимум возможного. Мы едем на событие, мы его заработали. Да, грущу периодически, когда новая информация появляется, но все равно мы с оптимизмом смотрим вперед и постараемся выжать максимум из ситуации. Да, состав совершенно не такой, на какой мы рассчитывали, поэтому меняем акценты в игре, пытаемся играть по-другому», — приводит слова Сергея Базаревича «Р-Спорт».



Сборная России 31 августа проведёт матч со сборной Нигерии, начало встречи — в 11:30 мск.