Попович: нельзя дать всем игрокам сборной США желаемое игровое время

Главный тренер сборной США Грег Попович в преддверии старта своей команды на чемпионате мира поделился мнением о формате матчей на турнире. Напомним, в НБА чистое время матча составляет 48 минут, матчи под эгидой FIBA длятся 40 минут.



«В 48-минутной игре вы знаете, как нелегко выпустить на площадку всех тех, кого хотите. Здесь же необходимо принимать некоторые решения, потому что не все сумеют сыграть. Невозможно предоставить всем игрокам такое игровое время, которое они бы хотели, но парни — с характером, они всё понимают. Дело вовсе не в минутах, очках или чем-то похожем. Все понимают, что у них может быть иная роль, нежели в НБА, и меньшее игровое время», — приводит слова Поповича Sportando.

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