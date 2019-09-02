Главный тренер Аргентины: думаем только о матче со сборной России

Главный тренер сборной Аргентины по баскетболу Серхио Эрнандес прокомментировал победу над Нигерией (94:81) на чемпионате мира. Также специалист рассказал о подготовке к заключительному матчу группового этапа со сборной России.

«Понимали, что легко с нигерийцами не будет, потому что это была определяющая в плане борьбы за выход из группы игра. Соперник 16 из 26 очков во второй четверти набрал в быстрых отрывах, но в третьей мы смогли остановить их. Это и стало ключом к победе.

Послезавтра у нас матч со сборной России, и мы думаем только о ней, а не о том, с кем можем сыграть во втором групповом этапе, не о Польше, не о Китае. Хотя, конечно, было бы здорово сыграть в Китае против сборной Китая», – цитирует Эрнандеса «Р-Спорт».