Главный тренер Аргентины: думаем только о матче со сборной России
Главный тренер сборной Аргентины по баскетболу Серхио Эрнандес прокомментировал победу над Нигерией (94:81) на чемпионате мира. Также специалист рассказал о подготовке к заключительному матчу группового этапа со сборной России.
«Понимали, что легко с нигерийцами не будет, потому что это была определяющая в плане борьбы за выход из группы игра. Соперник 16 из 26 очков во второй четверти набрал в быстрых отрывах, но в третьей мы смогли остановить их. Это и стало ключом к победе.
Послезавтра у нас матч со сборной России, и мы думаем только о ней, а не о том, с кем можем сыграть во втором групповом этапе, не о Польше, не о Китае. Хотя, конечно, было бы здорово сыграть в Китае против сборной Китая», – цитирует Эрнандеса «Р-Спорт».
Сборная Аргентины обыграла Нигерию на Кубке мира по баскетболу
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