Уокер: даже сложно передать эмоции от матча с Турцией

Разыгрывающий сборной США Кемба Уокер прокомментировал победу в матче со сборной Турции на чемпионате мира в Китае. Сборная США победила в овертайме со счётом 93:92.

«Мне даже сложно передать свои эмоции, матч был невероятным! Я счастлив, что мы одержали победу. Но сборная Турции провела удивительный матч, они действовали очень жёстко, но нам удалось выстоять», — цитирует Уокера Eurohoops.

Кубок мира в Китае проходит с 31 августа по 15 сентября. Сборная США на турнир приехала в экспериментальном составе. Многие лидеры команды отказались от поездки на чемпионат мира из-за желания подготовиться к новому сезону. Перед началом турнира сборная США в товарищеском матче потерпела поражение от Австралии. Это поражение стало первым для американцев с 2006 года.