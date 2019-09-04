Уокер: даже сложно передать эмоции от матча с Турцией

Разыгрывающий сборной США Кемба Уокер прокомментировал победу в матче со сборной Турции на чемпионате мира в Китае. Сборная США победила в овертайме со счётом 93:92.
«Мне даже сложно передать свои эмоции, матч был невероятным! Я счастлив, что мы одержали победу. Но сборная Турции провела удивительный матч, они действовали очень жёстко, но нам удалось выстоять», — цитирует Уокера Eurohoops.
Кубок мира в Китае проходит с 31 августа по 15 сентября. Сборная США на турнир приехала в экспериментальном составе. Многие лидеры команды отказались от поездки на чемпионат мира из-за желания подготовиться к новому сезону. Перед началом турнира сборная США в товарищеском матче потерпела поражение от Австралии. Это поражение стало первым для американцев с 2006 года.
- 4 сентября 2019
-
10:43
-
09:24
-
00:22
- 3 сентября 2019
-
23:56
-
22:18
-
22:00
-
20:24
-
19:23
-
18:40
-
17:53
-
16:50
-
16:38
-
16:17
-
16:10
-
16:03
-
15:49
-
14:34
-
12:03
-
11:01
-
09:15
-
00:50
- 2 сентября 2019
-
23:49
-
21:57
-
19:19
-
18:52
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:27
-
16:23
-
15:12
-
13:55