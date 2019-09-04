Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уокер: даже сложно передать эмоции от матча с Турцией

Уокер: даже сложно передать эмоции от матча с Турцией
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Разыгрывающий сборной США Кемба Уокер прокомментировал победу в матче со сборной Турции на чемпионате мира в Китае. Сборная США победила в овертайме со счётом 93:92.

«Мне даже сложно передать свои эмоции, матч был невероятным! Я счастлив, что мы одержали победу. Но сборная Турции провела удивительный матч, они действовали очень жёстко, но нам удалось выстоять», — цитирует Уокера Eurohoops.

Кубок мира в Китае проходит с 31 августа по 15 сентября. Сборная США на турнир приехала в экспериментальном составе. Многие лидеры команды отказались от поездки на чемпионат мира из-за желания подготовиться к новому сезону. Перед началом турнира сборная США в товарищеском матче потерпела поражение от Австралии. Это поражение стало первым для американцев с 2006 года.

Уокер назвал отличие баскетбола на чемпионате мира от игры в НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент