Кириленко: Аргентина в игре с Россией фаворит, 55 на 45 или 60 на 40

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча сборной России со сборной Аргентины, который состоится сегодня, 4 сентября, на Кубке мира в Китае.

«Я сейчас немного успокоился, поскольку мы знаем, что следующий турнир не пропускаем. Есть квалификация, можно сделать ещё один шаг. Это раз. Но сказав это, ты переходишь немного дальше. Я думаю, что команде это должно помочь. Перед турниром были огромные ожидания, нельзя было ударить в грязь лицом. Понятно, что у нас много ребят не приехали из-за травмы, но определённый уровень мы должны держать. Не опускаться к Анголе и Филиппинам. Мы этот уровень сразу доказали. Сейчас терять команде уже нечего, нужно показывать то, что мы умеем, без привязки к результату. Мне кажется, что это может помочь. Потому что сейчас это игра уже второго этапа, а не первого. Следующий этап – это три игры, и две победы выводят нас в четвертьфинал. Несомненно, лучше это сделать как можно раньше, чем как можно позже.

Но я думаю, что Аргентина в этой игре фаворит, но фаворит ненамного. Думаю, что если брать процентное соотношение, то это 55 на 45 или 60 на 40. Если мы будем сконцентрированы, мы можем эту игру взять. Это не то, как если бы мы вышли сейчас на игру с Америкой или Сербией, где было бы 80 на 20 шансы. Здесь более равные команды, мы же играли с ними. Здесь опытный Скола, остальные игроки, два-три играют в Евролиге, в принципе, всё то же самое, что и у нас. Остальные – молодые ребята. Я думаю, что всё по силам, абсолютно. Много будет зависеть от тренера, какие мы сделали выводы из товарищеской игры. Какой сюрприз мы можем им преподнести, хотя это сложно сделать, там опытные игроки. Но, я думаю, примерно равные команды и равные силы», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.