Панов: в матче с Аргентиной нам не хватило физики, агрессии и мощи под кольцом

Двукратный вице-чемпион мира Сергей Панов прокомментировал результаты российской сборной на Кубке мира в Китае. Россияне вышли во второй групповой этап, где они сыграют со сборными Польши и Венесуэлы. Накануне, 4 сентября, россияне в заключительном матче первого группового этапа уступили Аргентине.
«Зубков провёл хороший матч, но это не отменяет того, что в нашей сборной нет ярко выраженного лидера. В каждой игре может выстрелить любой из этого ростера. Кто сколько набирает очков, пока не столь важно. Ключевые игры впереди. В матче с Аргентиной нам не хватило физики, агрессии и мощи под кольцом. Надеюсь, что в двух играх второго группового этапа мы избежим таких проблем. В составе Польши и Венесуэлы нет больших уровня Сколы.
Такие сборные, как Венесуэла, всегда отличились своими физическими кондициями. Мы должны компенсировать отставание в этом показателе командной игрой. В каждом моменте надо действовать рационально и с холодной головой. Тогда проблем в матче у нас не будет», — цитируют Панова «Известия».
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