Антонов: знаем сильные и слабые стороны поляков, они также знают всё о нас

Форвард сборной России Семён Антонов рассказал о подготовке к матчам второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае. Накануне, 4 сентября, россияне уступили сборной Аргентины в заключительном матче первого этапа.

«День сегодня получился непростым. Уснули после матча довольно поздно, а в 6 утра уже был подъём, а в 6:30 выезд. Получается 4 команды летели в одном самолёте, успешно добрались. После перелёта ещё полтора часа ехали на автобусе. После небольшого отдыха поехали на опробование, потому что в расписании мы стояли первыми. Потренировались, прокрутили все наши комбинации, прошлись по сопернику. После отправились отдыхать.

Что касается матча с поляками, то все последние игры проходят с ними в упорной борьбе. Они набрали хорошую форму по ходу турнира. Мы знаем их слабые и сильные стороны. Уверен, что они также знают всё о нас. Все мы понимаем ценность и важность завтрашнего матча. По Венесуэле пока нечего говорить. Мы играли с ними на турнире в Италии, уверенно тогда победили. Но это было три недели назад и нужно это забыть и не думать об этом. Самый важный матч это завтра с поляками», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.