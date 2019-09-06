Моргунов: Базаревич понимает, что впятером-всемером на ЧМ-2019 не победить
Экс-баскетболист сборной России, а ныне глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов подвёл итоги группового раунда чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.
«Сергей Базаревич прекрасно понимает, что впятером-всемером такой турнир, как чемпионат мира-2019 успешно не пройти. Соответственно, право на ошибку имеют практически все. И игроки этим не злоупотребляют, а делают правильные выводы. И мы видели, как по ходу игр первого группового раунда улучшалась игра у Сопина, Мотовилова, Валиева. Они были полезны и важны. Поэтому нам нужна широкая ротация — без неё трудно», — приводят слова Моргунова «Известия».
В 2007 году Моргунов стал чемпионом Европы в составе национальной команды.
Блатт: Базаревич — отличный тренер, с его приглашением РФБ попало в десятку
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