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Моргунов: Базаревич понимает, что впятером-всемером на ЧМ-2019 не победить

Моргунов: Базаревич понимает, что впятером-всемером на ЧМ-2019 не победить
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Экс-баскетболист сборной России, а ныне глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов подвёл итоги группового раунда чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

«Сергей Базаревич прекрасно понимает, что впятером-всемером такой турнир, как чемпионат мира-2019 успешно не пройти. Соответственно, право на ошибку имеют практически все. И игроки этим не злоупотребляют, а делают правильные выводы. И мы видели, как по ходу игр первого группового раунда улучшалась игра у Сопина, Мотовилова, Валиева. Они были полезны и важны. Поэтому нам нужна широкая ротация — без неё трудно», — приводят слова Моргунова «Известия».

В 2007 году Моргунов стал чемпионом Европы в составе национальной команды.

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