Кириленко: сборные России и Польши — абсолютно равные соперники

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча сборных России и Польши на втором групповом этапе Кубка мира. Эта встреча состоится сегодня, 6 сентября.
«На мой взгляд, это ключевой матч второго раунда. Я думаю, что победившая сегодня команда на 90 процентов гарантирует себе выход в четвертьфинал. Равные абсолютно соперники на сегодняшний день, учитывая то, что мы не в том составе, в каком бы нам хотелось.
Польша набрала хороший ход, одержав в подгруппе три победы. Когда команда выигрывает постоянно, она в хорошей форме. Кто сегодня лучше выполнит план на игру, кто допустит меньше ошибок, это нас в первую очередь касается, тот и победит», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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