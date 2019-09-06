Чемпионат мира по баскетболу. У России нет права на ошибку. Только победа! LIVE

*** Россия — Аргентина, ОНЛАЙН МАТЧА ***
Чемпионат мира по баскетболу 2019, турнирные таблицы
Чемпионат мира по баскетболу 2019, расписание матчей
06:00. Чемпионат мира по баскетболу перешёл во вторую стадию. Первый групповой эиап завершён и определились дружины, которые в феврале будут вести неприменимую борьбу за путёвки на Олимпийские игры.Россия уже обеспечила себе место среди этих стран. Но мы же хотим большего! Сучилось столько сенсаций, все наши главные оппоненты увязли в мясорубке на противоположной части сетки. И было бы очень здорово решить все вопросы по поездке в Токио уже в сентябре.
Но задача эта не из лёгких. Для начала нужно обыграть Польшу и Венесуэлу, затем нужно убрать с пути одну из трёх европейских дружин — Италия, Испания, Литва… Но, давайте двигаться к цели шаг за шагом.
Мы изначально не были фаворитами ни в группе, ни в чемпионате в целом.Но мы уже сделали больше, чем могли, но очень не хочется останавливаться на решении минимальных задач. Пока команде прёт, нужно переть.
В последнем матче превосходно проявил себя Андрей Сопин, который в первых двух матчах провёл на площадке 47 секунд, а в битве с Аргентиной — 21:43, набрал 9 очков и стал третьим в сборной по эффективности действий.И парнишка этот играет во второй по значимости лиги в нашем баскетболе.
- 6 сентября 2019
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- 5 сентября 2019
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20:05
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- 4 сентября 2019
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