Для россиян фактически начался плей-офф, побеждать нужно в каждой встрече. Следим за ходом матча с Польшей и событиями вокруг него.

Чемпионат мира по баскетболу. У России нет права на ошибку. Только победа! LIVE

*** Россия — Аргентина, ОНЛАЙН МАТЧА ***

Чемпионат мира по баскетболу 2019, турнирные таблицы

Чемпионат мира по баскетболу 2019, расписание матчей

06:00. Чемпионат мира по баскетболу перешёл во вторую стадию. Первый групповой эиап завершён и определились дружины, которые в феврале будут вести неприменимую борьбу за путёвки на Олимпийские игры.Россия уже обеспечила себе место среди этих стран. Но мы же хотим большего! Сучилось столько сенсаций, все наши главные оппоненты увязли в мясорубке на противоположной части сетки. И было бы очень здорово решить все вопросы по поездке в Токио уже в сентябре.

«Хотели затихариться, отлично получилось». Россия готовится к битве с Аргентиной В сборной довольны добытой олимпийской квалификацией, но хотят добиться большего. Эта команда сама не знает своих возможностей.

Но задача эта не из лёгких. Для начала нужно обыграть Польшу и Венесуэлу, затем нужно убрать с пути одну из трёх европейских дружин — Италия, Испания, Литва… Но, давайте двигаться к цели шаг за шагом.

«На чемпионате мира такого быть не может». Кириленко о судействе сборной России Президент РФБ Андрей Кириленко подверг критике уровень судейства Кубка мира. Мы об этом говорили с первого матча.

Мы изначально не были фаворитами ни в группе, ни в чемпионате в целом.Но мы уже сделали больше, чем могли, но очень не хочется останавливаться на решении минимальных задач. Пока команде прёт, нужно переть.

«Я не понимаю — судьи что, правил не знают?». Почему Россию засуживают Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.

В последнем матче превосходно проявил себя Андрей Сопин, который в первых двух матчах провёл на площадке 47 секунд, а в битве с Аргентиной — 21:43, набрал 9 очков и стал третьим в сборной по эффективности действий.И парнишка этот играет во второй по значимости лиги в нашем баскетболе.