Понитка: люблю своих российских братьев, мы уже встречались за кофе

Форвард «Зенита» и сборной Польши Матеуш Понитка поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке мира, проходящем в Китае. Также Понитка прокомментировал предстоящий матч второго группового этапа со сборной России.
«Мы уже достигли успеха, для Польши это он и есть. В нашей стране стали говорить о баскетболе, и это было главной целью на этот Кубок мира. Помимо этого, мы вышли из группы с первого места — этого точно никто не ожидал. Поэтому каждый следующий шаг для нас будет особенным, а так как мы приехали сюда за особенными шагами, то уже достигли успеха.
Я люблю своих российских братьев! Мы уже встречались за кофе. У россиян всегда конкурентоспособная команда, у них есть традиция бороться до конца. Я точно знаю, что Фридзон будет готов, Вова Ивлев будет готов. Но и мы намереваемся биться», — цитирует Понитку пресс-служба «Зенита».
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