Фридзон — о поражении от Польши: обидно, что отдали свою игру, могли дотянуть

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал поражение в матче второго группового этапа со сборной Польши. Встреча завершилась со счётом 79:74.

«Видели какая была борьба. Игра была очень жёсткая. Вроде бы очень хорошо начали и половину здорово сыграли. Не знаю, третью четверть может быть провалили. Обидное поражение на самом деле. Могли выиграть, догнали, оставалось чуть-чуть. Эмоций много, тяжело что-то сказать. Обидно, что отдали свою игру, могли дотянуть. Немного поспешили, может быть. Были поспешные атаки и это сказалось», — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Сборная Польши возглавляет группу I, набрав 8 очков. Российская сборная набрала 6 очков. Теперь дальнейшие перспективы россиян на турнире будут зависеть от исхода матча Аргентина — Венесуэла. В случае победы аргентинцев, россияне и венесуэльцы не сумеют пробиться в плей-офф.