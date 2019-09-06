Базаревич: поляки попали важный бросок, который, я думаю, был после пробежки

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение от сборной Польши в матче второго группового этапа. Встреча завершилась со счётом 79:74.

«Мы упустили преимущество, которое имели. Нам надо было уйти в раздевалку, а им повезло, что они забили бросок с сиреной. Это просто, им повезло. Не знаю, насколько это нас смутило или что-то, но мы начали третью четверть не так, как хотели.

Всё свелось к концовке, в которой они попали важный бросок, который, я думаю, был после пробежки. Человек попал из угла, до этого ничего не показывал. Он попал, а мы били два свободных трёхочковых и, к сожалению, их не забили. А сейчас мы всё… У нас такие шансы были, супер. К сожалению, не сдюжили. Не то что бы не сдюжили. Ну ладно», — передаёт Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.