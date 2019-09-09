Кириленко: результат на ЧМ абсолютно соответствует нашему уровню

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной на чемпионате мира в Китае. Команда Сергея Базаревича не пробилась в четвертьфинал, после того как проиграла Польше во втором групповом турнире, — победа над Венесуэлой в последнем матче ничего не значила с турнирной точки зрения.
«Итоговый результат абсолютно соответствует нашему уровню на этом ЧМ. Если бы сыграли чуть хуже, то могли бы остаться без олимпийской квалификации, чуть лучше — пробились бы в четвертьфинал. Это был бы наш предел. В текущем составе Сербия или Испания нам вряд ли по зубам.
При этом хочу поблагодарить ребят за проделанную работу в течение месяца, претензий по отдаче никаких. То же самое могу сказать и про тренерский штаб. Рисунок игры присутствовал, было неплохое командное взаимодействие. Видно, что Сергей Базаревич выжимал максимум из имеющихся у него игроков. Но индивидуально мы пока отстаём в некоторых компонентах», — цитируют Кириленко «Известия».
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