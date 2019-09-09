Австралия обыграла Францию на ЧМ по баскетболу и вышла из группы с первого места

В заключительном матче группы K встретились сборные Франции и Австралии. В первой половине встречи шла упорная борьба: первую четверть с преимуществом в одно очко закончили французы, а во второй четверти австралийцы восстановили статус-кво, в результате чего к большому перерыву счёт был равным — 46:46.

Третью четверть Франция закончила с отрывом в четыре очка. Однако в решающей десятиминутке сильнее оказались австралийцы, набравшие на шесть очков больше. Окончательный счёт матча — 100:98 в пользу Австралии.

Франция, потерпев поражение, осталась второй в группе L. О том, с кем австралийцы и французы сыграют в четвертьфинале чемпионата мира, станет известно по окончании матча сборных США и Бразилии в группе K.

Уже известны две четвертьфинальные пары турнира. Завтра, 10 сентября, Аргентина сразится с Сербией, а Испания — с Польшей.