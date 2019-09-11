Зубков уверен, что Россия могла побеждать всех соперников на ЧМ по баскетболу

Форвард санкт-петербурского «Зенита» и сборной России по баскетболу Андрей Зубков поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира, где подопечные Сергея Базаревича не смогли выйти в четвертьфинал, прекратив борьбу на стадии второго группового этапа.
«Мне всегда хотелось сыграть против больших команд, таких как США, Австралия, Бразилия. Но нам повезло: досталась такая сетка, что даже не в оптимальном составе все соперники были нам по зубам и по силам.
После поражения от Польши все были опустошены, потому что все верили, что мы можем выйти в четвертьфинал. В матче с Венесуэлой хотели сыграть ради престижа, ради будущего. Хорошо, что добились победы и подняли себе настроение перед возвращением домой», — цитирует Зубкова РИА «Новости».
На первом групповом этапе ЧМ соперниками сборной России были команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Российские баскетболисты обыграли нигерийцев и корейцев и, несмотря на поражение от Аргентины, вышли во второй групповой этап. Крест на надеждах выйти в четвертьфинал поставило поражение от Польши — победа над Венесуэлой в заключительном матче ничего не значила с турнирной точки зрения.
- 11 сентября 2019
-
10:44
-
09:57
-
07:44
-
00:29
- 10 сентября 2019
-
23:48
-
22:44
-
21:33
-
20:25
-
19:33
-
18:05
-
17:28
-
16:56
-
15:56
-
14:51
-
13:41
-
12:42
-
11:46
-
10:31
-
09:27
-
00:09
- 9 сентября 2019
-
22:48
-
21:41
-
20:51
-
19:48
-
17:22
-
16:57
-
15:35
-
14:29
-
13:38
-
12:28
-
11:28
-
10:31
-
09:05
- 8 сентября 2019
-
22:52
-
21:45