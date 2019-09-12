Маркович: игроки сборной Сербии не были похожи сами на себя в матче с Аргентиной
Экс-защитник «Химок» Стефан Маркович прокомментировал поражение сборной Сербии в четвертьфинальном матче Кубка мира — 2019 по баскетболу с командой Аргентины (97:87).
«Обидно, что Сербия не смогла побороться за медали ЧМ-2019. Мы уверенно начали турнир, выиграв первые четыре матча с крупным счётом. Но когда столкнулись с первым равным по классу соперником — сборной Испании — в игре что-то сломалось. Также игроки Сербии не были похожи сами на себя в матче с Аргентиной. Не знаю, чем это можно объяснить… Все очень старались и теперь расстроены», — приводят слова Марковича «Известия».
В полуфинале соперником аргентинцев станет сборная Франции. Матч этих команд состоится сегодня, 11 сентября, и начнётся в 14:00 мск.
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