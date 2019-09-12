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Пятикратный чемпион НБА Родман призвал спортсменов-геев не скрывать ориентацию

Пятикратный чемпион НБА Родман призвал спортсменов-геев не скрывать ориентацию
Баскетбол / НБА 0

По мнению пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, спортсменам нетрадиционной сексуальной ориентации имеет смысл совершать каминг-аут, вместо того чтобы скрываться. Родман известен давней поддержкой ЛГБТ-сообщества.

«Вот чем я горжусь, так это тем, что вывел гей-сообщество на первый план в спорте. Я попал на обложку Sports Illustrated в купальнике и макияже. Я был настолько ярок, когда делал что-то подобное, что люди говорили: вот это да, нам нравится этот парень, он не стесняется, не прячется.

Думаю, в спорте довольно много геев. Они, вероятно, скорее бисексуалы, чем геи. Желаю им всем совершить каминг-аут. В наши дни это уже приемлемо. Сделайте каминг-аут, хорошо отдыхайте и наслаждайтесь», — приводит слова Родмана NESN.

Первые два титула в НБА Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».

Легенда НБА Родман: Грин — единственный, кто напоминает мне меня самого

Источник: NESN

Заглавное фото: Serg Alexander/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week Swim 2014

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