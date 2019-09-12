Лопес: если я надену самурайскую повязку, тренду сразу придёт конец

Центровой «Милуоки» Робин Лопес дал совет НБА, как избавиться от тренда самурайских повязок. Ранее стало известно, что с нового сезона самурайские повязки подпали под запрет. Некоторые команды опасались, что сползшая повязка может представлять собой проблему с точки зрения безопасности. В минувшем сезоне их регулярно носили такие игроки, как Джимми Батлер («Майами Хит»), Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»), Монтрезл Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Джерретт Аллен («Бруклин Нетс»).



«Если НБА хочет избавиться от самурайских повязок, то ей нужно просто попросить кого-то вроде меня надеть их. Это будет равносильно тому, как увидеть, как Бетти Уайт танцует дэб. Тренду моментально придёт конец», — написал в своём «твиттере» Робин Лопес.



Бетти Уайт — американская актриса, комедиантка и телеведущая. В январе ей исполнится 98 лет.

В НБА запретили игрокам носить самурайские повязки