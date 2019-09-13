Тренер «Лейкерс»: Леброн и Дэвис — лучшие из всех, кого я тренировал

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел, вступивший в должность в мае, поделился впечатлениями от работы с Леброном Джеймсом, пришедшим в команду год назад, и Энтони Дэвисом, новичком лета.
«С точки зрения таланта это два лучших игрока, которых я когда-либо тренировал. Они делают так, что команда получает массу удовольствия и испытывает радость от того, что можно сделать на паркете. Но передо мной серьёзный вызов: надо командовать ими в правильной манере и определить им оптимальные роли в коллективе, чтобы они комфортно себя чувствовали.
У нас есть необходимые для борьбы за титул компоненты. Без шероховатостей не обойдётся, но мы поборемся, если парни будут быстро учиться друг у друга», — приводит слова Вогела Fade Away World.
С 2011 по 2016 год Вогел тренировал «Индиану Пэйсерс», а с 2016-го по 2018-й — «Орландо Мэджик».
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