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Испания вышла в финал ЧМ по баскетболу, сыграв 2 овертайма с Австралией

Испания вышла в финал ЧМ по баскетболу, сыграв 2 овертайма с Австралией
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная Испании по баскетболу одержала победу в полуфинальном матче чемпионата мира, где её соперником была команда Австралии. Первую четверть Испания выиграла с преимуществом в одно очко, однако на большой перерыв лидерами ушли австралийцы, которые во второй десятиминутке набрали на шесть очков больше.

В третьей четверти испанцы вновь набрали на одно очко больше, чем австралийцы. В заключительной десятиминутке Испания отыграла ещё четыре очка, и основное время матча закончилось вничью: 71:71.

Судьба матча решилась во втором овертайме, где успех отпраздновала сборная Испании. Окончательный счёт матча — 95:88 в её пользу.

ЧМ-2019 (м). 1/2 финала
13 сентября 2019, пятница. 11:00 МСК
Испания
Окончен
95 : 88
Австралия
Испания: Марк Газоль - 33, Рубио - 19, Льюль - 17, Клавер - 9, Эрнангомес - 8, Рибас - 7, Фернандес - 2, Колом, Ориола, Рабаседа, Бейран
Австралия: Миллз - 32, Кэй - 18, Богут - 12, Деллаведова - 6, Бэйнс - 6, Гоулдинг - 5, Инглс - 4, Ландейл - 3, Крик - 2, Собей, Глиддон, Барлоу

Соперником Испании в финале чемпионата мира станет победитель противостояния сборных Аргентины и Франции, которое состоится сегодня, 13 сентября, и начнётся в 15:00 мск. Австралия сыграет в матче за третье место, который, как и финал, пройдёт 15 сентября.

Сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, выбыла из борьбы в четвертьфинале, уступив Франции. В полуфинале утешительного раунда американцы уступили сборной Сербии, и теперь их ожидает матч за седьмое место с Польшей.

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