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Сборная США обновила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу

Сборная США обновила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная США по баскетболу уступила Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.

В первой четверти сборная Сербии разгромила американцев со счётом 32:7. Так мало очков в одной четверти в рамках чемпионатов мира США не набирали никогда. Это лишь второй случай в истории ЧМ, когда американцы не смогли добраться до отметки в 10 очков в четверти. На турнире в 2010 году они набрали 9 очков в четвёртой четверти матча со сборной Бразилии.

Сборная США потерпела второе поражение подряд. В четвертьфинале чемпионата мира её остановила Франция, которая прервала 58-матчевую победную серию американцев продолжительностью в 13 лет.

Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в утешительном раунде ЧМ
Франция оборвала 58-матчевую победную серию сборной США по баскетболу
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