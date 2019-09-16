В НБА предложили обязать команды раньше объявлять стартовые пятёрки

В Национальной баскетбольной ассоциации предложили заставить команды называть стартовый состав за 30 минут до начала матча, а не за 10, как сейчас, сообщил в своём «твиттере» журналист Зак Лоу.

Изменение вступит в силу, если будет одобрено Советом управляющих лиги, заседание которого намечено на 20 сентября.

Действующим чемпионом НБА является «Торонто Рэпторс» — впервые в истории титул завоевала команда из Канады. В финале сезона-2018/19 «Рэпторс» победили «Голден Стэйт Уорриорз», выиграв серию со счётом 4-2.

Форвард Кавай Леонард, признанный самым ценным игроком финала, по окончании сезона покинул «Торонто». Леонард, будучи уроженцем Лос-Анджелеса, согласился на предложение «Клипперс», команды своего родного города.