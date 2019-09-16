Двукратный чемпион НБА: «Танцы со звёздами» сложнее баскетбола
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации американец Ламар Одом признал, что на репетициях шоу «Танцы со звёздами» ему приходится тяжелее, чем на баскетбольных тренировках.
39-летний Одом готовится к выступлениям в очередном сезоне шоу. По его словам, репетиции проходят «прекрасно» и «потрясающе», однако это не означает, что ему всё даётся легко.
«Как по мне, сравнивать это нельзя. Одно занятие является для меня естественным, а другому приходится учиться. Должен сказать, в «Танцах со звёздами» мне тяжелее», — цитирует Одома US Magazine.
На драфте НБА 1999 года Одом был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» под четвёртым номером. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» баскетболист дважды стал чемпионом ассоциации: в 2009 и 2010 годах.
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